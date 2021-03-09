FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK'dan dikkat çeken uyarı: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin!

EPDK'dan dikkat çeken uyarı: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 11:54 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin" denildi.

EPDK'dan dikkat çeken uyarı: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

'MARKAYI DEĞİL, UCUZ OLANI TERCİH EDİN'

AA’da yer alan habere göre, geçen hafta bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit ederek söz konusu şirketler hakkında inceleme başlatan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken hususları, hazırladığı infografikle kamuoyuna duyurdu.

EPDK'nin "Akaryakıt alırken dikkat" konulu infografiğinde, akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olması ve tüm istasyonlarda standartlara uygun olma zorunluluğu bulunduğuna işaret edilerek, lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesinin şehirlere göre değişiklik göstermediği vurgulandı.

Akaryakıtı 1 kuruş daha ucuza almanın ekonomiye 300 milyon lira katkı sağlayacağına dikkat çekilerek, "markayı değil ucuz olanı tercih edin" tavsiyesine yer verildi.

EPDK’YE 2020 YILINDA 124 ŞİKAYET ULAŞTI

Bayiler arasındaki fiyat farkı akaryakıt kalitesine değil, rekabet koşulları, maliyet yapıları ve ticaret hacmine göre değişiklik gösterebiliyor. İstasyondan alınan akaryakıt sebebiyle oluşan zararın bayi tarafından karşılanması gerekiyor. Yapılacak başvurunun yanıtsız kalması halinde EPDK'ye zarara ilişkin fiş veya faturayla internet üzerinden başvurulabiliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl EPDK'ye akaryakıt kalitesine ilişkin 124 şikayet ulaştı. Bu rakam, 195 bin 620 araçta bir şikayete denk geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 24 milyon 256 bin 741 kayıtlı araç bulunuyor.

ZAM YAPAN ŞİRKETLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

EPDK, geçen hafta eşel mobil sisteminin devrede olduğu ve fiyatlarda herhangi bir artış olmaması gereken dönemde haksız kar artışıyla gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kar oyunlarına izin vermeyiz. Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız."

Son Dakika: EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine incelemeSon Dakika: EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Chiliz Coin nedir? Chiliz Coin nedir?
Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak? Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası
Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK: 'Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2022'ye kadar uzatılsın'
TESK'ten işten çıkarma yasağı açıklaması
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! İşte başvuru tarihleri
GİB'den sözleşmeli personel ilanı
Son Dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatıyor
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Chiliz Coin nedir? Chiliz Coin Galatasarayda!
Chiliz Coin nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Zonguldak’ta ekmek zammı ile ilgili flaş karar
Ekmek zammı ile ilgili flaş karar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.