EPDK'dan doğalgaz ithalatına yönelik yeni düzenleme

EPDK'nin, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanmak isteyen lisans sahipleri, yüzde 30'u ilgili gaz yılı için yıllık, yüzde 40'ı ve yıllık kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar çeyreklik, yüzde 30'u ve çeyreklik kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar aylık kapasite ürünlerinden istediği kapasiteler için ayrı ayrı başvuracak.

EPDK, söz konusu düzenlemeyle, bir takvim yılı içinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemlerini esas alacak.

Ayrıca, EPDK kurul kararıyla belirlenen ve ilgili kapasite ürünleri hakkında uygulanacak yönteme ilişkin bilgileri içeren talep çağrısı, talep toplama gününden en az 15 gün önce EPDK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Buna ek olarak, ilgili gaz yılına yönelik yapılacak ilk talep çağrısı gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım tarihine kadar duyurulacak.