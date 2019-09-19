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EPDK'dan doğalgaz ithalatına yönelik yeni düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafınca, bir takvim yılı içinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemleri ve esasları belirlendi.

EPDK'dan doğalgaz ithalatına yönelik yeni düzenleme

EPDK'nin, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, spot boru gazı ithalat kapasitesi rezervasyon hakkı kazanmak isteyen lisans sahipleri, yüzde 30'u ilgili gaz yılı için yıllık, yüzde 40'ı ve yıllık kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar çeyreklik, yüzde 30'u ve çeyreklik kapasite için ayrılmış ancak rezerve edilmemiş miktar aylık kapasite ürünlerinden istediği kapasiteler için ayrı ayrı başvuracak.

EPDK, söz konusu düzenlemeyle, bir takvim yılı içinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemlerini esas alacak.

Ayrıca, EPDK kurul kararıyla belirlenen ve ilgili kapasite ürünleri hakkında uygulanacak yönteme ilişkin bilgileri içeren talep çağrısı, talep toplama gününden en az 15 gün önce EPDK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

Buna ek olarak, ilgili gaz yılına yönelik yapılacak ilk talep çağrısı gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım tarihine kadar duyurulacak.

Yıl içinde yapılacak talep çağrılarında ilgili kapasite ürününün başlangıç gününden en az 5 gün önce talep toplama yapılacak şekilde ilan edilecek.

Ayrıca, spot boru gazı ithalatına konu edilebilecek miktarın belirlenmesi için hesaplama da kararda yayımlandı. Buna göre, bir takvim yılında ilgili ithalat giriş noktasından ithal edilebilecek spot boru gazı miktarı, uzun dönemli alım satım anlaşmalarına dayalı ithalat lisansı sahiplerinin kontrat esnekliklerini yönetebilmelerini sağlayacak bir oran bırakılarak ve iletim şebekesinin teknik kapasitesi dikkate alınarak söz konusu hesaplamayla gün bazlı olarak belirlenecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu spot doğal gaz ithalat

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