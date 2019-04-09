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EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.

EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

EPDK'nın CNG ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, CNG satış, iletim ve dağıtım lisans başvuruları ile OtoCNG lisans başvuruları ve ilgili tadil işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek.
Ayrıca, yapım ve hizmet sertifikası alma, tadil, vize ve yenileme işlemleri için de bundan böyle internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek. İlgili başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edecek.

KAYNAK:İHA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sıkıştırılmış doğal gaz başvuru

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