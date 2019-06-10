EPDK'den elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), 1 Temmuz'da elektriğe yüzde 34 zam yapılacağına ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, elektrik tarifeleri konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için kurum tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir gazetede yer alan 'Elektriğe zam yolda: Temmuzda yüzde 30'un üzerinde zam yapılacak' başlıklı haberde, kurumumuzun 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak perakende elektrik satış tarifelerinde yüzde 34 oranında artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır. Bilindiği üzere tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup, söz konusu öngörü referans niteliğindedir. Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup, 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır."

KAYNAK:AA

