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EPDK duyurdu! Elektrik fiyatlarına zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; elektrik fiyatları 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak.

EPDK duyurdu! Elektrik fiyatlarına zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatları zam

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
HARAMI ZIKKIM OLSUN KURUŞUNA KADAR CUMA HÜRMEDİTE
Seçim geçti yapıştır aman hiç vakit kabetme
yetmez ema evet
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