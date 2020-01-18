İSTANBUL(AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "ERCP ile Ameliyatsız Tedavi

ERCP duodenoskop adı verilen özel bir endoskopi cihazı ile ağızdan girilip safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir." dedi.

Şenateş yaptığı yazılı açıklamada, ERCP'nin duodenoskop ile yapıldığını belirterek, "Duodenoskop, sadece ERCP yapılması için geliştirilen, normalden endoskoptan farklı (yandan görüşlü ışık kaynağı, içinden sfinkterotom gibi kateterlerin geçebildiği bir kanalı, özellikle işlemlere imkan tanıyan elevatörü, endoskoptan nispeten daha kalın) bazı özelliklere sahiptir.

Duodenoskop ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide, pilor, bulnus geçilir. İnce bağırsakta safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı ve adına Vater ampullası denilen yapıya ulaşılır. Buradan özel bazı kateterlerle (sfinkterotom, tapered kateter vb) safar kanalı, karaciğer içindeki safra yolları ve bazen pankreas kanalı incelenir. Bu inceleme esnasında, görüntü ve tanıyı netleştirmek için safra yollarına konstrast madde verilir. Hastanın tanısına göre daha ileri işlemler yapılır.” ifadelerini kullandı.