FİNANS

Erdemir'den 1 milyar dolarlık yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.

Erdemir'den 1 milyar dolarlık yatırım

Partisinin Zonguldak mitingine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi buradan bir müjde veriyorum. Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak ve Ereğli'mizden bin kardeşimize ilave istihdam imkanı ortaya çıkacaktır.

Kendi demir çelik ürünlerimizin araştırma geliştirme çalışmaları için burada önemli bir merkez kuruldu. Kendi zırh çeliğimizin levhalarını... Savunma sanayinde önemli bir adım, kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli'de bunu üretmeye başladık. Böylece savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz.

Fabrikamızda yeni bir galvanizleme tesisi inşaa edildi. Deneme üretimine başladı, önümüzdeki ay da açılışı yapılıyor. Bu tesis ülkemizin ithalatında 210 milyon liralık iyileşmeye vesile olacak. Tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ereğli Demir Çelik Fabrikası

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