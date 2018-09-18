Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.
Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED uyesi en büyük Türkiye’de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmalar da olacak...
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