FİNANS

Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED uyesi en büyük Türkiye’de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmalar da olacak...

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