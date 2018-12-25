Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak
2019-20 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek
Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz
Konutlarda ve kobi'ler ile ticarethanelerde doğal gaz fiyatında yüzde 10'luk indirime gidiyoruz
Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz
Halen 51 il ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık sgk teşviki devam edecek
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