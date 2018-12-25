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Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan açıklamasında çok önemli müjdeler verdi. Erdoğan "Yılbaşından itibaren konutlarda elektrik kullanımında yüzde 10 indirim yapıyoruz. Doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak

  • 2019-20 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

  • Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz

  • Konutlarda ve kobi'ler ile ticarethanelerde doğal gaz fiyatında yüzde 10'luk indirime gidiyoruz

  • Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz

  • Halen 51 il ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık sgk teşviki devam edecek

  • 2018 yılında 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz
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Anahtar Kelimeler:
elektirik doğalgaz

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