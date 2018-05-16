Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'nda yurtdışına yatırım, ticaret yerine varlık kaçıranlara dikkat çekerek, "Yurtdışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" sözlerinin ardından önemli bir adım atıldı. Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40 oranında ceza kesilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurtdışına 10 milyondolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.

KORUMA KANUNU GÜÇLENDİ

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda da tereddütlerin giderilmesi, cezaların düzenlemesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. İthalat, ihracat gibi işlemlerde para kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara getirmekle yükümlü oldukları ve kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası öngörülüyor. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilen ceza yarı oranında indiriliyor. Yeni düzenleme ile kaçırılan kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40 oranında idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Fiil teşebbüs aşamasında kalırsa ceza yarıya inecek.