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Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek. 10 milyon dolar çıkaran 4 milyon dolar ödeyecek.

Erdoğan 'affetmeyiz' demişti! Cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'nda yurtdışına yatırım, ticaret yerine varlık kaçıranlara dikkat çekerek, "Yurtdışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" sözlerinin ardından önemli bir adım atıldı. Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurtdışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40 oranında ceza kesilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurtdışına 10 milyondolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.

KORUMA KANUNU GÜÇLENDİ

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nda da tereddütlerin giderilmesi, cezaların düzenlemesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. İthalat, ihracat gibi işlemlerde para kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara getirmekle yükümlü oldukları ve kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası öngörülüyor. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilen ceza yarı oranında indiriliyor. Yeni düzenleme ile kaçırılan kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40 oranında idari para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Fiil teşebbüs aşamasında kalırsa ceza yarıya inecek.

YETKİSİZ DÖVİZ BÜROSUNA AĞIR CEZA

Söz konusu kanuna dayanılarak faaliyet izni veya yetki belgesi almadan ticari faaliyette bulunanlara da 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği işyerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak. Kabahatin konusu yabancı paraysa idari ceza hesaplanırken Merkez Bankası'nın döviz satış kuru dikkate alınacak. Yasaya aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldıran madde geri çekildi. Ayrıca, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasından vazgeçildi.

ŞİRKETLERİ RAHATLATAN DÜZENLEME

Yasa teklifinde şirketlerin elini rahatlatan bir adım atıldı. Yapılan vergi düzenlemesi ile şirketlerin bu yıl için taşınmazlarını enflasyona göre güncelleme imkânları olacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aktiflerindeki taşınmazları 30 Eylül'e kadar yurtiçi ÜFE ile yeniden değerleyebilecek. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
yurtdışı para kaçırma

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