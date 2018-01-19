FİNANS

Erdoğan: Bu işi ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz

19 Ocak 2018 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarına devam ettiğini söyledi ve "Bunlara bu işi öğreteceğiz" dedi.

Erdoğan: Bu işi ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak olan "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu. 
 
Erdoğan, konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi. 
 
"Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz" diyen Erdoğan, "Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil" ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, "Darbe girişimi de bölgemizdeki çalkantılar da ekonomimize etki etmemiştir. İşadamlarına sesleniyorum, Türk ekonomisi büyümeye ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir" diye konuştu.
 
 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 30 Oy
    bi gün sus yahu
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  • 27 Oy
    DİKTATÖRLER GİBİ HERGÜN TV LERDE.
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  • 20 Oy
    Feto hocasinin yerine PAPA kardinal olarmi gorevlendirdi ne eyy AB AB de PAPA da hayir diyor referandumdan sonra AB ile ilişkiler son bulacaktı idam çıkacaktı simdi AVRUPA kalkınma bankasi filan kim AB cocugu taseronu buraya bakmak yeterli olacaktir!.
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  • 22 Oy
    sen öğrendinmi ki.....
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  • 25 Oy
    BÜYÜKSÜN ERDOĞAN.
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