Erdoğan: Bu işi ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak olan "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi.

"Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz" diyen Erdoğan, "Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Darbe girişimi de bölgemizdeki çalkantılar da ekonomimize etki etmemiştir. İşadamlarına sesleniyorum, Türk ekonomisi büyümeye ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir" diye konuştu.