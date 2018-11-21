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Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Buluşması'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patatesi, soğanı stokluyorsunuz, bundan sonra depoları basacağız." dedi.

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:


''DÖVİZ KURUNDA, FAİZDE İBRE SÜREKLİ AŞAĞIYA DOĞRU İNİYOR''

Döviz kuru faizde ibre sürekli aşağıya doğru iniyor. Ekonomimizin geleceğinden ümitli olmak için gereken her türlü sebebe sahibiz. Siyasette muhalefet anlayışımızın değişmesi gerekiyor.

''YERLİLİK VE MİLLİLİK HASSASİYETİMİZİ PAYLAŞMAYAN HİÇ KİMSEYLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM ETMEYECEĞİZ''

Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır. Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

''BUNDAN SONRA STOKLARIN YAPILDIĞI DEPOLARI BASACAĞIZ''

Patatesleri soğanı stokluyorsunuz dedim bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra hastalıklı çürüdü diyorlar sen çürüttün bunlar havasız kalırsa tabii ki çürüyecek.''

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stokçuluk

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bundan sonra diyosunuz bundan öncesi ne olacak seçim yaklaştıkça ne yapacaklarını şaştılar
zamlar geçti iş işten geçti kontrolü kaybettin kaybetmedin de zamları geri çekmiyorsun yani bu konuşmanın arkası da BOŞŞŞŞŞŞŞ
bunları kim bu hale getirdi?
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