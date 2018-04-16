Erdoğan'dan dolar çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi" diyen Erdoğani "Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz. Döviz rezervini tekrar yükselteceğiz" yorumunda bulundu.

IMF'ye olan borcun 2013'te ödendiğini anımsatan Erdoğan, "Girişimci ruhu olan devletler topluluğunun bu dünyada kendi kurduğu kurumları da çok iyi dizayn etmesi lazım. Dolarla dünya sürekli bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bu baskıdan kurtarmak lazım. Bu adım altınla atılsın. IMF'ye borçlanma altınla olsun dedik" ifadelerini kullandı.

"Lafa gelince barış!"

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin cumartesi günü Suriye Rejimi'ne yönelik yaptığı hava operasyonuyla alakalı değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz. Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içinde emperyal güçler acaba Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Ama Türkiye 3,5 milyon insanı barındırıyor. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Gel vur burayı ondan sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış. Diyoruz ki gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Böyle rastgele bu ülkelere bombaları yağdırmayalım, varil bombalarını yağdırmayalım" dedi.