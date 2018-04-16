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Erdoğan'dan dolar çıkışı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF hakkında konuşurken "Mesela bir G20 toplantısında teklifim oldu. Niye borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz? Gelin buraya biz başka bir para birimi kullanalım. Ben diyorum ki, bu borçlandırmalar altınla olsun. Çünkü altının bu noktadaki ayarı hiçbir şeye benzemez. Biz dolarla, sürekli olarak dünya bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım" dedi.

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi" diyen Erdoğani "Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz. Döviz rezervini tekrar yükselteceğiz" yorumunda bulundu.

IMF'ye olan borcun 2013'te ödendiğini anımsatan Erdoğan, "Girişimci ruhu olan devletler topluluğunun bu dünyada kendi kurduğu kurumları da çok iyi dizayn etmesi lazım. Dolarla dünya sürekli bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bu baskıdan kurtarmak lazım. Bu adım altınla atılsın. IMF'ye borçlanma altınla olsun dedik" ifadelerini kullandı.
"Lafa gelince barış!"

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin cumartesi günü Suriye Rejimi'ne yönelik yaptığı hava operasyonuyla alakalı değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz. Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içinde emperyal güçler acaba Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Ama Türkiye 3,5 milyon insanı barındırıyor. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Gel vur burayı ondan sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış. Diyoruz ki gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Böyle rastgele bu ülkelere bombaları yağdırmayalım, varil bombalarını yağdırmayalım" dedi.

"Biz diyoruz ki gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım, rastgele bombalar yağdırmayalım. Bedelini şöyle bir çıkardığımız zaman, büyük rakamların kullanıldığı ve aşırı derecede sefaletin sürdüğü bir dünya reva mıdır?" şeklinde açıklamada bulunan Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Lafa gelince barış! Nasıl barış? Olmaz olsun böyle barış! Biz 31 milyar dolar Türkiye'deki mülteciler için harcama yaptık. Dünyadan size bir şey gelmedi mi? AB'nin bize verdiği söz 3+3 milyar euro bizim hesaplara geçen, UNESCO vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'a geliyor. 1.850 milyar euro. Gelen bir şey yok. Gelene bakarım. Gelse de gelmese de biz o mültecileri evimizde özellikle misafir etmeye devam edeceğiz. Milyarlarca dolar kullanılıyor. Trump'ta ifade etti. Milyarlar konuşuldu. İlk Irak'a vurdukları zaman, Obama aynı şekilde devam... Artık bu noktada deneyimli bir tecrübe kitabımız oluşuyor. İnşallah bunları kaleme alacağız. Tecrübe edilmiş olarak ortaya koyacağız. Kimseyi zalimlerin insafına ya da denizde boğulmalara terk etmeden herkese kapımızı açtık. Bu insani tutumumuzdan asla taviz vermedik. Ülkemize gelen mültecilerin sebebi olan, ülkemize gelen tehditlerin kaynağı durumunda terör örgütlerin üzerine kararlılıkla gittik."

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

  • Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ülkemize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir.

  • 2013 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması lazım. Bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, uluslararası yatırım rakamlarını ikiye ya da üçe katlayabilirdik. Bir başka önemli yanı da, yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. İşte şu an bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız. İlk açılış itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak, 2023'te de ikinci etabı bitecek ve 150 milyon hatta 200 milyona kadar yıllık yolcu kapasitesine ulaşabilecek.

  • Biz, ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz girişimcilerimizi teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı. Biz göreve geldiğimiz de biz devlet olarak tüccarlık yapmayacağız artık ticaretin içerisinde olmayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakıp, onlar vasıtasıyla büyümeyi sürdüreceğiz.

  • Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır. Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.

  • Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon, gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor.

  • Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Bu nüfusa sahip olmazsak yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla da bir yere varmak mümkün değil. Her şeyin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek, sermaye, yatırım var. Diğerleri insanın türevi. İnsanın türevi olduğuna göre yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı var. İnsandan çekinmeyelim. Bu girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. El ele verip yetiştirmek zorundayız.

  • Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.

  • Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundan banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.
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    erdoğan IMF Altın
    10.000 TL 36 Ay Vadeli
    20.000 TL 24 Ay Vadeli

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    Okuyucu Yorumları 14 yorum
    doları uçurdun şimdide milletin altınlarına mı göz diktiniz bu ülkenin başından defolup gittiğiniz gün bayram günüdür Allahın izniyle bıktık sizden
    Laf laf laf, eeeeyyyyy diye diye dolar 2.3 den, 4.1 e geldi, En son 3.1 lirayken dolari olan batacak demistin,herkes dolarini bozdurmustu destek icin, sonuc, sana guvenenler batti gitti, simdi yandaslara para musluklarini aciyorsun, 8 sirkete 136 katrilyon para aktariyorsun, neden???
    hiç akla yatan bi açıklama değil
    KESİN İKTİSAT FAKÜLTESİ DİPLOMASI SAHTE.AÇIKLAMARINDAN HİÇBİRŞEY ANLAMADIM.
    Ne saçma söylemleriniz var! Altının fiyatı da dolarla belirleniyor. Dünyanın kabullendiği şeyi reddetmek sistemin dışında kalmaktan başka bir şey değildir. Ortak dili İngilizce değilde Türkçe veya Rusça yapalım demekle aynı şey bu. Yürür mü? Tabi ki hayır! Dolar kullanmak istemiyorum demek ekonomik durumun en iyi göstergesi olan doları halının altına süpürmeye çalışmaktır.
    okuyanda sanır ki ekonomi okumuş :)) ya imam hatipte ekonominin e si yok
    İYİ OKUMA YAPMAMIŞ.HİÇBİRŞEY ANLAMADIM.SEN EN İYİSİ ZAMAN KAYBETMEDEN İMF DEN YÜZDE 6 FAİZDE DEN BORÇLAN DAHA SONRA GEÇ OLACAK.ŞU AN TÜRKİYENİN BORÇLANMA FAİZİ 14.53.İMF Yİ ÖCÜ DİYE HÜLOĞLARA ANLATAN,ŞİMDİ TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAMAK İÇİN ÜLKEYİ ZARARA SOKUYOR.
    altının onsu da dolarla hesaplanıyor.
    iyi güzel anlatıyorsunda madem bu kadar başarılı icraatlarınız varda kendi kendine yeten 7 tarım ülkesiyken saman ithal eden duruma geldik teşvik verdigin şirketlere bak hepsi yandaş neden 430 kobi kuruluşu iflas ediyor işsizlik almış başını gidiyor imf 25 milyar dolar borç vardı dış borç 60 milyar dolardı şimdiki dış borç 462 milyar dolar özelleştirmelerden gelen parayla 2 sefer ödenir imf borcu lütfen bırak artık hikayeleri sayın erdogan 16 yıldır hazır ve cepten yediniz sıra geldi bedel ödemeye ama bedeli gariban türk halkı ödüyor sen ve yandaşların hariç
    dış borcu özel sektöre yükledin kurtuldun öylemi.türkiyenin toplam dış borcunuda 470 milyar dolara çıkardım de.aldığında 110 milyardı.
    Hani "bize her yol Angara" şarkısı var ya öyle bir şey. Dolar da olsa altın da olsa gümdeyiz.
    bankanın önünde sütleri döküp isyan eden amcaya selam olsun
    Birşey anlayan varmı. Yine veriyor dinleyenlerine ayarı ama dünya gerçekleri öyle değil. Sen yaptığın ihaleleri bile devlet olarak dolar üzerinden yapıyorsun. Sonra masallar masallar....
    16 yıld an eyatırım yaptın
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