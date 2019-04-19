Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ekonomi paylaşımında bulundu.

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor" diyen Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır."

Erdoğan, bir diğer mesajında da, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" yazdı.

Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.



Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Nisan 2019



