FİNANS

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Erdoğan Twitter hesabından, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" diye yazdı.

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ekonomi paylaşımında bulundu.

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor" diyen Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır."

Erdoğan, bir diğer mesajında da, "Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz" yazdı.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan twitter

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