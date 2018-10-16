FİNANS

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar' için son dakika açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değindi. Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlikte kabul etmiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 38 yaşında emeklilik uygulaması yoktur. Sosyal güvenlik sistemi buna dayanamaz" dedi.

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda erken yaşta emeklilik teklifine değindi.

Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlikte kabul etmiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 38 yaşında emeklilik uygulaması yoktur. Sosyal güvenlik sistemi buna dayanamaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz ama siyasette esastır. Erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok."

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Anahtar Kelimeler:
Erken emeklilik Cumhurbaşkanı Erdoğan

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