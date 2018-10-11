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Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 03:25 | Son Güncelleme

Macaristan dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün vasiyeti olarak CHP’de bulunan İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri için MHP ile yasal düzenleme yapacaklarının sinyalini verdi.

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Macaristan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda bulunan hisseleriyle ilgili ise, "MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

"Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."

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