FİNANS

Erdoğan'dan yatırım çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Büyük yatırımcıların muhatabının artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacağını belirten Erdoğan, "Yatırımcıları ve finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacak" dedi.

Erdoğan'dan yatırım çağrısı

Erdoğan: Bugün yatırım yapan yarın kârlı çıkacak

Büyük yatırımcıların muhatabının artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacağını belirten Erdoğan, "Yatırımcıları ve finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacak" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik anlamda çok yakında önemli kazanımlar elde edeceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine güvenin" diye seslendi.

Yatırımcılara her türlü kolaylığı göstermeye ve destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında bu alanda özel ofisler kurulduğunu hatırlattı. Erdoğan, Türkiye'ye bugün yatırım yapanların yarın en kârlı çıkanlar olacağını belirterek, "Tüm yatırımcıları ve finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Büyük yatırımcıların muhatabı artık sadece cumhurbaşkanlığı olacak. Türkiye hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından inşallah yakında çıkacaktır" diye konuştu.

'100 günlük program' çalışmaları sürüyor

"İç borçlanma vademizin halen yüzde 70 civarında olması piyasaların Hazine'ye olan güveninin işaretidir" diyen Erdoğan, "Merkez Bankası rezervleri bayağı düşmüştü, şu anda 102 milyar dolara çıkarak toparlanmaya başladı" bilgisini paylaştı.

Ekonomi yönetiminde beklenen atamalarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Üst düzey yöneticilerle ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz, peyderpey atamalarını gerçekleştireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan ayrıca, '100 günlük program' çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

"Askerlik için yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki bedelli askerlik konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. "Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz" diyen Erdoğan, "Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti, o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve taktiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm devletleri İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum"

Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Kanunu ile ilgili de "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır." diyerek, "İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. dedi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan yatırımcı finans

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