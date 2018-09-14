FİNANS

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Doların 7 liraya yükselmesini 'ekonomik suikast' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paranıza güvenin, TL'ye geçin" çağrısını yineledi. Erdoğan, TCMB'nin faiz artırımı için de 'Sabır safhasındayım' yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun düşmesi veya yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. ABD yönetiminin Türkiye ekonomisini hedef alan alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Açık konuşmak gerekirse yıl başında 3.8 olan mart başında bu durumu koruyan nisan başında 4 olan mayıs başında 4,12 olan haziranda seçimlerin ertesi günü 4,6 olan döviz yükselişini buraya kadar anlayabilirdik.

Doların 7 liraya yükselmesi ekonomik suikasttir

Seçim belirsizliği nedeniyle buraya kadar olabilir diye baktık. Burdan sonrasını böyle değerlendiremiyoruz. Ağustosta 7 liraya yükselmesi ekonomik suikasttir. Böyle bir sonucun ortaya çıkması meselenin siyasi olduğuna işaret ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Türkiye'nin yaşadığı bu hadise dünyada hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının olmadığının göstergesidir. İş ekonomi sınırlarını aştı, Türkiye'nin cezalandırılması boyutuna ulaştı.

MB'nin faiz artırımı için: Sabır safhasındayız

Bu saldırıyı belirli bir noktada durdurduk. Mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Maruz kaldığımız saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faiz olarak alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur. Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl donunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.

Finans kuruluşlarına tabii ki ihtiyacımız var. Onlarsız bir ekonomi olmaz. Onların ayakta kalışı da bizim reel ekonomi ve yatırımcının güçlü olmasına bağlıdır. O tulumbaya suyu koymamız lazım ki tulumbadan su gelsin. Kİşisel olarak faiz meselesine bakışımı bilmenizi isterim. Bu meseleyi gerek sizlerle gerek milletimle defalarca paylaştım.

Kamuda tasarrufa gidiyoruz

Gelişmeleri takip ediyoruz, bekleyip göreceğiz. Pek çok tedbiri de hayata geçirdik. Menkul alım satım ve kiralamada tüm işlemlerde ödeme yükümlülüklerinin kendi paramızla yapılmasını zorunlu hale getirdik. Artık Türk Lirası. Kim ki döviz talep ediyor, ilgili merciye şikayet ediliyor. Gereği ne ise yaparız. Uzun süredir şikayet konusu olan döviz ile kira konusunu ortadan kaldırdık. Sen elektriği suyu döviz ile mi ödüyorsun. 25 kuruşa simit yok.

Kamuda tasarrufa yönelik ciddi adımlar attık. Bakanlıklar birleşti. Ciddi bir tasarrufa kamuda gitmiş oluyoruz. Kamudaki araçların kullanımını sınırlandırdık. Personel alımını da emekli olan personel sayısına yakın bir seviyeye çekiyoruz. Devam eden yatırımları bitireceğiz. Müteahhit firmaları mağdur etmeyeceğiz. Bakanlıklarımız ellerindeki yatırım stoklarını gözden geçirecek. Öncelik sırasına göre değerlendirme yapacak.

Paranıza güvenin

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paranıza paramıza güvenin. Tüm tasarrfuların dövizden Türk Lirası'na yönlendirilmesi gerekli. Yastık altı diye tabir edilen sistem dışı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektör üretim ve yatırımdan vazgeçmemeli. Döviz kuru üzerinden vurmak isteyenlere cevabımızı üretim ve istihdam yaratarak vermeliyiz. Birileri milletimizin kafasını bulandırmak için yalan haber yayıyor. Bu ara bol miktarda stokçu çıktı. Bunlara gereken cevabı baskınlar yapmak suretiyle vereceğiz. Bedeli ödetilecek. Okul kitaplarının basılamadığından sağlık hizmetlerinin aksatılacağına yönelik yalan haberler üretiliyor. Bu ülkede çözülemeyecek bir sorun yok.

Seçimlere güçlü adaylarla gireceğiz

Bu mücadeleyi verirken yerel seçimlere de hazırlanıyoruz. Bu seçimlerden de başarı ile çıkarak önümüzü gördüğümüzde orta ve uzun vadeli projelerimize sıkıca sarılacağız. Kongrelerimizin büyük bir çoğunluğunu yeni yaptık. Şimdiden hazırlanmamız lazım. Mahalli seçimlerde de bütün oyunları bozmalıyız. Sırtını partiye dayayan değil, karşılığı olan güçlü isimlerle seçimlere gireceğiz. Seçimlere doğru giden süreçte eksiklik gördüğümüz yerde aksaklık olması durumunda teşkilatlarımızı güçlendirebiliriz. Kendisine aday olduğu tevdi edilene kadar her arkadaşımız möevcut görevini layıkıyla yerine getirmeli.

İttifak için imkan olursa birlikte bunu da değerlendirebiliriz. yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Arkadaşlarımız ön görüşmeleri yapar ardından liderler olarak konuşuruz. Bu olursa iki parti de mahalli iaderelerde gücünü artırabilir."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dolar on milyon olsada arkandayız reis Bu saldırıları görüpte fırsatçılık yapanlara da yazıklar olsun selam sana UZUN ADAM
siyasi olduğu falan yok üretim yok ürrtim anca cahil halkı kandırın siz
ulan şimdi de 6 lira sanki çok düşük faizi gizliden gizliden yukseltiyorsunuz
hala kriz var denmiyor ayran içiyim en iyisi iyi gelir
suikasti tam kalbimden hissettim reis..
düşünce siz düşürüyorsunuz yükselince başkası helal olsun.
bak böyle diyorsa dolar 8 lira olacak görürsünüz rtd konuştukça ülke batıyor
eyvah yine konuştu dolar akşam 6.50 çıkar yine
Sanki 16 yıldır ulkeyi ben yönetiyorum.Batırdın ulkeyi,orta sınıfı ve bodrolu çalişanları makarnaya mahkum ettin.Ha bir de faizin artışından haberin yokmuş yaa,yeter be kardeşim ALLAH çarpar bu kadar da yalan söyleme.
Habu yutuk gene yükselecek
DEMEK Kİ KESİN 7 TL OLACAK.
satarsaniz bütün herşeyi yabancılara ,adamlar tabi suikast yapar bu ülkeye ülke de bize ait ne var hiçbir şey ondan sonra bize suikast yapıldı adamlar boşuna mı sahibi oluyor bu malların bugünlerde için bizim koyunlarda ağzı açık ah vah onlar kendini biliyor ya hayatım da bu kadar - ,bu kadar kör bir millet daha görmedim göz göre göre yine aynı yine aynı müstahak bunlara
daha ne konuşuyorsun olan garibana oluyor ekonomik olarak hiçbir şeyi yapamadın
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