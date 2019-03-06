Erdoğan duyurdu! Çiftçilere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme yapılacak

Erdoğan, konuşmasında, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız." diyerek, "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

"Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz."

'TARIM SEKTÖRÜNDEKİ SPEKÜLATÖRLERİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLARAK GÖRÜYORUZ'



"Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz." dedi.

'MERKEZ BANKAMIZIN DÖVİZ REZERVİ 100 MİLYAR DOLARA GELMİŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

