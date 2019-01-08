FİNANS

Erdoğan duyurmuştu! Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kart borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankasından kredi kullandırılarak kart borçlarının kapatılacağı müjdesini duyurmuştu. Ardından Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını bildirdi.

Erdoğan duyurmuştu! Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

"Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile bireysel müşterilere Ziraat Bankası'ndaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir." KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
İyi güzelde icralık olanlarıda hukuk bürosunun mafyavari tavırlarından ve fais faizlerinden kurtarmak için bir çalışma yapsaniz olmuyor mu
Ne seçimmiş be faizleri bile 1.10 indirebiliyor ama icradaki ve varlık şirketlerindeki çıkmaza girmiş batık kredi kartı ve kredilere bir çare bulmaları lazım asıl acı çekenler onlar
Keşke bireysel ihtiyaç kredileri de birleştirmeye dahil etselerdi.
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