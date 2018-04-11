Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

Ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Romanlar Buluşması’nda konuşan Erdoğan, Romanlara hitaben de bir açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Kotra’ya götürdüler, orada sınıf arkadaşlarım, top oynadığımız arkadaşlarım vardı. Biz hep yenerdik onları. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm, sizlerde izlediniz. Şuanda o tablo ile artık yeniden 10-11 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa’dan yurt dışı ettiklerine. Bunlar ‘medeniyiz’ diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur."