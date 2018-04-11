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Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.

Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

Ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum; önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Romanlar Buluşması’nda konuşan Erdoğan, Romanlara hitaben de bir açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Kotra’ya götürdüler, orada sınıf arkadaşlarım, top oynadığımız arkadaşlarım vardı. Biz hep yenerdik onları. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm, sizlerde izlediniz. Şuanda o tablo ile artık yeniden 10-11 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa’dan yurt dışı ettiklerine. Bunlar ‘medeniyiz’ diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KONUŞ REİSS BİİİİZ TÜRK LİRASII KULLANACAAAĞIIZZZZ DOLAR BİZİ ETKİLEMEZ DOLARDAN BİZENEEEEEEE YAŞASIN İSLAAM YAŞASIN MİLLİ PARA
Kimse kimseye saldirmiyor,üretmeyen tüketen bir toplum yarattıniz,ülkenin ayağına sıktiniz ve şimdi boş boş konuşuyor ,artan kurun arkasından bakıyorsunuz.Ulkenin herseyini sattiniz be,yazıklar olsun size.
Reis Ne içiyorsan bende istiyorum.
Her şeyi de fetöcüler, metöcüler, çetöcüler yapıyor. Peki hükümet ne yapıyor?
Yav arkadas bi sus artik yahu, benzin 6 tl. Dolar 4.2 tl hala konusuyor. 15 yildir tek basina iktidarsin, neyin sikayetindesin, yok onun yuzunden oldu yok bunun yuzunden oldu, millet aklinizi basiniza almazsaniz 99 krizini mumla arar olmak uzereyiz haberiniz olsun
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