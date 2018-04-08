Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz

Yüksek faize dönük eleştirilerini sürdüren ve bu konuda bir çalışma yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun nedeni yüksek faizler. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Faizleri düşüreceğiz" dedi.

GİZLİ SAKLI DEĞİL

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'n haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) önemli gündem maddelerinden biri de ekonomi ve faizler oldu. Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında faizler ile ilgili eleştirilerinin kamuoyuna da yansıdığını hatırlatarak, "MYK'da yüksek faiz oranları ile söylediğim sözler gizli saklı değil. Ben her zaman bu konuya dikkat çekiyorum. Kamuoyu önünde de söyledim" diye konuştu.

YATIRIM YAPILMAZ

Faizlerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmanın tamamlanması ile birlikte önlemlerin devreye sokulacağını ifade etti.

Gezi Parkı eylemleri sırasında faizlerin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Bugün yüzde 20'ler civarında. Böyle bir faiz oranının olduğu yerde kim yatırım yapmak ister?" diye sordu. Türkiye'nin faiz belasından mutlaka kurtulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, oranların düşürülmesi konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.