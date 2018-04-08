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Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonun nedeni yüksek faiz. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama devam edeceğim” dedi

Erdoğan: Faizleri düşüreceğiz

Yüksek faize dönük eleştirilerini sürdüren ve bu konuda bir çalışma yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun nedeni yüksek faizler. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Faizleri düşüreceğiz" dedi.

GİZLİ SAKLI DEĞİL

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'n haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) önemli gündem maddelerinden biri de ekonomi ve faizler oldu. Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında faizler ile ilgili eleştirilerinin kamuoyuna da yansıdığını hatırlatarak, "MYK'da yüksek faiz oranları ile söylediğim sözler gizli saklı değil. Ben her zaman bu konuya dikkat çekiyorum. Kamuoyu önünde de söyledim" diye konuştu.

YATIRIM YAPILMAZ

Faizlerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmanın tamamlanması ile birlikte önlemlerin devreye sokulacağını ifade etti.

Gezi Parkı eylemleri sırasında faizlerin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Bugün yüzde 20'ler civarında. Böyle bir faiz oranının olduğu yerde kim yatırım yapmak ister?" diye sordu. Türkiye'nin faiz belasından mutlaka kurtulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, oranların düşürülmesi konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

'KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Sancaktar gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi dolayısıyla gönderdiği mesajında, "Bugün askeri gemi ile deniz altı inşası ve savunma sanayii alanında Türkiye gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuvvetlerimizin amfibi gücünü idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki kararlılığımızın göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı. Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan iki amfibi gemiden biri olan TCG Sancaktar, ADİK Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Teslim törende mesajı okunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüklerini ve ülkeyi güçlendirecek, gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

BANKALAR ÇOK KÂR EDİYOR

MKYK üyeleri de bankaların yüksek kârlarını gündeme getirerek, "Enflasyonun üzerinde kâr ediyorlar. Bu kadar kâr edeceklerine, kredi imkânlarını genişletsinler. Faizlerin düşürülmesi konusunda çalışma yapılırken, bu unsur da göz önünde bulundurulabilir" tespitinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bankaların yüksek kâr etmelerinden duyulan rahatsızlığa hak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Edoğan faiz
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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