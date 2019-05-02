FİNANS

Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday alımı ve mazot desteğine ilişkin çiftçilere müjde verdi. TMO bu yıl buğday alım fiyatını yüzde 29, arpa alım fiyatı yüzde 33 artırdı. Çiftçiye buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılacak.

Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurulunda yaptığı konuşmada Toprak Mahsülleri Ofisi'nin bu yılki hububat alım fiyatlarını artırdığını açıkladı.

Erdoğan TMO'nun geçen yıl ton başına 1,050 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını yüzde 29 artışla 1,350 liraya yükselttiğini söyledi.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre TMO arpa alım fiyatını ise yüzde 33 artışla ton başına 1,100 liraya yükseltti.

Çiftçiye buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılacak.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buğday alımı çiftçi mazot

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