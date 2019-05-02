Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurulunda yaptığı konuşmada Toprak Mahsülleri Ofisi'nin bu yılki hububat alım fiyatlarını artırdığını açıkladı.

Erdoğan TMO'nun geçen yıl ton başına 1,050 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını yüzde 29 artışla 1,350 liraya yükselttiğini söyledi.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre TMO arpa alım fiyatını ise yüzde 33 artışla ton başına 1,100 liraya yükseltti.

Çiftçiye buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılacak.

KAYNAK:REUTERS

