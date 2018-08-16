FİNANS

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yastık altındaki döviz ve altınları bozdurun" çağrısında bulunmasının ardından geçen 3 gün içinde Adanalılar 1 ton altın bozduruldu. Yoğunluk yaşanan kuyumcularda vatandaş altın bozdurmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.

Adana’da özellikle Cuma gününden beri ciddi bir eylem olduğunun altını çizen Başman, “Bu durum satış değil aksine bugüne kadar sattığımız altınların geriye gelişiydi. Vatandaş elindeki altınları sattı. Cumhurbaşkanının açıklamaları halkı motive etti ve Adana’da hızlı bir şekilde altın dönüşümü gerçekleşti” dedi.

"Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 1 ton altın esnafa geri döndü”

Kuyumcular Odası Başkanı Başman, özellikle geçtiğimiz Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri döndüğünü ifade ederek, "Şu günlerde bu rakamı geçmişizdir de. Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.
Kuyumcu esnafı Gencer Dostlar da vatandaşın altın bozdurma talebinin iyi olduğunu belirterek, "İç piyasaya yoğun bir altın giriyor. Müşteriler tarafından inanılmaz bir altın satışı var. Bizler tabii ki bu altınları almak için mücadele ediyoruz. Müşterileri mağdur etmemek için, en iyi fiyata almaya çalışıyoruz” dedi.

"Vatandaş son 1 haftada bize 15 kilo altın sattı”

Son bir haftadır işlerin çok yoğun olduğunun altını çizen Dostlar, "Bizler de bu durumdan memnunuz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra vatandaşlar altınlarını, dolarlarını satıyor. Son bir hafta içerisinde bizim altın satışımız 100 gram ile 150 gram arası değişiyor. Bu satışlarda mecburiyetten dolayı alan vatandaşlar. Sünnet, düğün, doğum bu tarz şeyler için alıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşların bize altın satışı 10-15 kiloyu buldu” diye konuştu. İHA

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştüBakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü
Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştüBakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana kuyumcu altın bozdurma

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kayseride sarraflar sanki altın hiç artmamış gibi düşük fiyata almak istiyorlar.ben altın 180 iken 50 gram almıştım.Şimdi altın 220.Yine 180 den almaya çalışıyor 5 sarrafa sordum hepsi aynı.Böyle vicdansızlar olduğu sürece yazık bu millete.Devleti bunları denetlemeye çağırıyorum.
sanki cumhurbaşkanı demesiyle bozdurdular adamlar tavan yaptı diye dolar euro altın bozdu akıllı uyanık millet çıkarı olunca kimsenin dedigini yapmaz dinlemez
Tabi canım destektir, yılların en yüksek zirvesine çıktı sonra yavaş yavaş düşmeye başladı, ne yapsınlar, yüksek olduğu zaman da satmasınlar mı, sözde bir de destek diyorsunuz.
Diğer Haberler
Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek

Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

'Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz'

'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'

'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'

Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.