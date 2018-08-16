Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.

Adana’da özellikle Cuma gününden beri ciddi bir eylem olduğunun altını çizen Başman, “Bu durum satış değil aksine bugüne kadar sattığımız altınların geriye gelişiydi. Vatandaş elindeki altınları sattı. Cumhurbaşkanının açıklamaları halkı motive etti ve Adana’da hızlı bir şekilde altın dönüşümü gerçekleşti” dedi.

"Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 1 ton altın esnafa geri döndü”

Kuyumcular Odası Başkanı Başman, özellikle geçtiğimiz Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri döndüğünü ifade ederek, "Şu günlerde bu rakamı geçmişizdir de. Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Gencer Dostlar da vatandaşın altın bozdurma talebinin iyi olduğunu belirterek, "İç piyasaya yoğun bir altın giriyor. Müşteriler tarafından inanılmaz bir altın satışı var. Bizler tabii ki bu altınları almak için mücadele ediyoruz. Müşterileri mağdur etmemek için, en iyi fiyata almaya çalışıyoruz” dedi.