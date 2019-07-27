Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıklaması sonrası açıklama: Memnunuz

Ergün, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatı kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak açıkladığını hatırlattı.
Açıklanan fiyatların üreticiyi ve kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hasat öncesinde fındık fiyatını açıkladığı için teşekkür ediyoruz. Biz ziraat odası başkanları olarak 18 lira fiyat bekliyorduk ancak açıklanan fiyat da bizleri memnun etti." dedi.
Fındık fiyatının erken açıklanmasının üreticinin kaygılarının sona ermesini sağladığını ifade eden Ergün, şunları dile getirdi:
"Fındık fiyatının hasat öncesinde 17 lira olarak açıklanması bizlerin ve üreticinin kaygılarını sonlandırdı. Fındık fiyatının geç açıklanması durumunda 9 lira olarak belirleneceği kaygısını taşıyorduk. Cumhurbaşkanımız bütün kaygılarımızı sonlandırdı. Fındık fiyatının bu şekilde açıklanması için emek veren, çalışan mücadele eden herkese üreticimiz adına teşekkür ediyorum."
ULUSAL FINDIK KONSEYİ: MEMNUN ETTİ
Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıklanan fındık fiyatının üretici açısından olumlu karşılandığını söyledi.
Açıklanan rakamın üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Başaran, "Öncelikli olarak, kamuoyu ve çiftçilerimiz açıklanan bu fındık fiyatıyla ilgili memnuniyetini dile getirmişlerdir. Açıklanan Giresun kalite fındığın 17 lira, levant kalite fındığın ise 16,50 lira olarak açıklanmasının Giresun fındığının yüzde 10 seviyelerinde yer tutması nedeniyle gerçek manada açıklanan fındık fiyatının 16,50 lira olduğu algılanmıştır. Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etmiştir. Bunu devletin fındık üreticisine sahip çıkması olarak görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.
Fındık fiyatının açıklanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bir an önce alım yapmasını beklediklerini ifade eden Başaran, TMO'nun hangi depolarda ve ne kadar fındık alacağını belirtmesini, dönüm başına 150 kilogramın altında olmaması gerektiğini kaydetti.
Başaran, "TMO hızlı bir alım yapmalı. Özellikle de 1-1,5 ay içerisinde 100-150 bin ton alabileceğini piyasalara göstermelidir. Bu şekilde bu oluşmazsa piyasada fiyat çok daha aşağıda gerçekleşecektir. Bu da çiftçimizin mağduriyetine sebebiyet verecektir." dedi.
(AA)
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