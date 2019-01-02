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Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup toplantısında açıkladığı müjdeler, yeni yılın ilk yasa teklifi oluyor. Teklif ile sigorta primi teşviki, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak.

Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

AK Parti, yeni yılın ilk yasa teklifini vermeye hazırlanıyor. Bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi beklenen ekonomik minik pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıldan önce açıkladığı teşvik müjdeleri yer alacak.

AK Parti’nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunacağı yasa teklifinde şu düzenleme yer alacak:

"Sigorta primi teşviki 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak. Asgari ücret desteği ise 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 100 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 lira olacak." KAYNAK:DHA

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sigorta primi teşviki sigorta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tbmm

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