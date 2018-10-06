FİNANS

Erdoğan'ın talimatıyla toplandılar! Beştepe'de mini zirve

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2018 04:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda, bankacılık sistemi ve son ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği mini bir ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın talimatıyla toplandılar! Beştepe'de mini zirve

Toplantıya Erdoğan katılmazken, toplantının ardından gelişmelere dair Erdoğan’a bilgi sunuldu.

BANKACILARIN TALEPLERİ

Erdoğan’ın talimatıyla, önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda bakanlar, Ak Parti yöneticileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanları, yabancı ortaklı özel sektör banka temsilcileri ile TÜSİAD dahil bazı STK temsilcilerinin katılımıyla ekonomi zirvesi düzenledi. Toplantıya, Erdoğan’ın katılmadığı öğrenilirken, toplantı sonunda görüşülen konulara ilişkin Erdoğan’a bilgi verildi.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda dövizdeki son durum, faizler, enflasyonla mücadele ve bankacılık sistemindeki gelişmeler ele alındı. Bankacılık sektörünün taleplerinin ele alındığı toplantıda, atılacak adımlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta açıklayacağı enflasyonla mücadele planı öncesinde yapılan toplantıda, Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik gerekli adımların çekinmeden atıldığı, istikrarı güçlendiren reformların sürdüğü mesajı verildi. Toplantıda, özel sektör temsilcileri tasarruf tedbirleri, mali disiplin, vergi politikalarına ilişkin adımlarla ilgili görüşlerini aktardı, taleplerini dile getirdi.

EKONOMİYE YAKIN TAKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere ilişkin, “Yeni bütçeyle ekonomimizi; kur, faiz ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtarmakta kararlıyız. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı sorunların farkındayız. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik ortadan kalkıyor. Enflasyon, faiz ve döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz” demişti.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Drone ile ceza kesme dönemiDrone ile ceza kesme dönemi
Zeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettilerZeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ekonomi zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Drone ile ceza kesme dönemi

Drone ile ceza kesme dönemi

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları belli oldu

Dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları belli oldu

Drone ile ceza kesme dönemi

Drone ile ceza kesme dönemi

Zeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettiler

Zeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettiler

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Dünya peşinde! Türkiye'den Arsenal'e gönderiyor

Dünya peşinde! Türkiye'den Arsenal'e gönderiyor

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.