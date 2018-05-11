Erdoğan, iş dünyasına sesleniyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bu toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vereceği mesajların ekonomimizle ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışanlara en güzel cevap olacağına inanıyorum. Ben sandığa seçime temsile inanan birisiyim. Sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirir. Bunlar bizi bağlamaz. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü kestik. Yeri geldi kefen paramızı bile sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklemediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık. Umutsuzluğa kapılmadık. . Farklılıklarımız bizim zaafımız değil gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse sizlerin her birini de kardeşim olarak görüyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse bizim sizlere bakışımız da aynıdır.

"HOYRATLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ" Ekonomi nazik bir alan. Çarpıtmalara açık bir alan olan ekonomiye ne derece dikkatli yaklaşıyorsak birileri de inatla ve ısrarla o derece hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri felaket habercisi gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön soralarda. 7,4 büyüme oranı var. "BUNLAR CAMBAZ" Kredi derecelendirme kuruluşları şunu söylemiş. Bunlar cambaz. Batmış bitmiş komşuyu 4 derece yükselttiler. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan'ı söylüyorum. Biz çekildik oradan mensubu değiliz. Bizimle ilgili not verme yetkin yok. Hangi öğrencinin hocasıysan onun notunu ver. İlk çeyrekte gelecek olan geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor. "MİLLET 24 HAZİRAN'DA OYUNU BOZACAK" Seçimi dillerine dolamışlar, piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bundan önceki seçimlerde ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur biz bu güzelliğe hastayız. Önemli olan kimin ne dediği değil önemli olan milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. 24 Haziran'da benim milletin bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak.