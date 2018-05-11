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Erdoğan, iş dünyasına sesleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

TOBB'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ilgilendirir" dedi. Seçim üzerinden piyasaların tedirgin edilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, ilk çeyrekte geçen senenin ortalamasına yakın bir büyüme beklediklerini kaydetti. Çarşamba günü yapılan ekonomi zirvesinin ardından kurların düşüşe geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Piyasalarda tedirginlik varsa tedbir almak görevimiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iş dünyasına sesleniyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vereceği mesajların ekonomimizle ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışanlara en güzel cevap olacağına inanıyorum. Ben sandığa seçime temsile inanan birisiyim. Sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirir. Bunlar bizi bağlamaz. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü kestik.

Yeri geldi kefen paramızı bile sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklemediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık. Umutsuzluğa kapılmadık. . Farklılıklarımız bizim zaafımız değil gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse sizlerin her birini de kardeşim olarak görüyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse bizim sizlere bakışımız da aynıdır.

"HOYRATLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekonomi nazik bir alan. Çarpıtmalara açık bir alan olan ekonomiye ne derece dikkatli yaklaşıyorsak birileri de inatla ve ısrarla o derece hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri felaket habercisi gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön soralarda. 7,4 büyüme oranı var.

"BUNLAR CAMBAZ"

Kredi derecelendirme kuruluşları şunu söylemiş. Bunlar cambaz. Batmış bitmiş komşuyu 4 derece yükselttiler. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan'ı söylüyorum. Biz çekildik oradan mensubu değiliz. Bizimle ilgili not verme yetkin yok. Hangi öğrencinin hocasıysan onun notunu ver. İlk çeyrekte gelecek olan geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor.

"MİLLET 24 HAZİRAN'DA OYUNU BOZACAK"

Seçimi dillerine dolamışlar, piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bundan önceki seçimlerde ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur biz bu güzelliğe hastayız. Önemli olan kimin ne dediği değil önemli olan milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. 24 Haziran'da benim milletin bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak.

"TEDİRGİNLİK VARSA TEDBİR ALIRIZ"

Madem piyasalarda bir tedirginlik var, öyleyse bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak bizim görevimiz. Geçen toplantı yaptık. Hemen ertesi gün değerlendirme kendini gösterdi bir anda kur falan lehte oynamaya başladı. 24 haziran'da milletim göreve dediği anda faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağım. Faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun sebebidir. Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz. Para ve temel maliye politikalarındaki temel çizgilerimizden taviz vermiyoruz. Bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alacağımız araçlara sahip olacağız. dersimi iyi çalıştım, hazırım. 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Piyasalara kasıtlı olarak pompalanan havayı seçime kalmadan dağıtacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB

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