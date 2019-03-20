Ankapark açıldı, 31 Mart akşamına kadar ücretsiz

Ankapark adıyla bilinen Wonderland Eurasia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Park, 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet verecek.

1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu parkı ilk yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Birçok eğlence ünitesi ve 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türüne ev sahipliği yapan parkın giriş ücretleri, çocuk ve yetişkin için günlük kişi başı 25 lira, 4 kişilik aile için de 80 lira olarak belirlendi.

Parkın açılışında konuşan Erdoğan, "Bu projede emeği olan Melih Gökçek kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

"Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biri" diyen Erdoğan, havaların da ısınmasıyla parkın kent turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.



