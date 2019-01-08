FİNANS

Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik faturası desteği, kredi kartı borç yapılandırması ve 350 bin esnafa kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda peş peşe müjde üstüne müjde açıkladı. Elektrik faturaları ile kredi kartlarında yeni bir uygulamaya gidileceğini belirtti. Bununla beraber Halkbank'tan 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılacak. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkartılacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda peş peşe güzel haberler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek. Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme giderleri karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracak" dedi.

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli olduKredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum.

16 yıllık AK Parti iktidarlarının en önemli özelliği sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmesidir. Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2.5 milyonun üstündeki hanede her ay ortalama 80 TL’lik borcunu devlet ödeyecek.

KART BORÇLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek.

350 BİN ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Halkbank esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019'da 350,000 esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracak.

Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı 'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı
2 yıl aradan sonra yeniden başladı2 yıl aradan sonra yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan kredi kartı kart borcu ziraat bankası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmada faiz oranları belli oldu

2.5 milyon kişinin elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı

'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı

Bodrum'dan 2 yıl sonra Yunanistan'a sünger ihracatı başladı

2 yıl aradan sonra yeniden başladı

Türk çayı 2018'i rekorla kapattı

Türk çayı 2018'i rekorla kapattı

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.