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Erdoğan: Sen öğretmeni olduğun yerlere bak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki konuşmasında S&P kredi derecelendirme kuruşuna yönelik sert konuştu. Erdoğan konuşmasında, 'Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Sen öğretmeni olduğun yerlere bak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada S&P kredi derecelendirme kuruşunu sert dille eleştirdi. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"SEN ÖĞRETMENİ OLDUĞUN YERLERE BAK"

Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan kayseri S&P kredi derecelendirme kuruşu

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