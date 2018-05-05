Erdoğan: Sen öğretmeni olduğun yerlere bak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada S&P kredi derecelendirme kuruşunu sert dille eleştirdi. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"SEN ÖĞRETMENİ OLDUĞUN YERLERE BAK"



Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.