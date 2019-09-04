Erdoğan talimat verdi! Selzede esnafa 100 bin TL’ye kadar faizsiz destek kredisi

Geçtiğimiz aylarda Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan işletmeler için KOSGEB harekete geçti. Kredi ile ilgili olarak Akçakoca ilçesine gelen KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Vali Zülkif Dağlı, milletvekilleri Ayşe Kreşir ve Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, esnaf odaları başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklama yapan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, selden zarar gören işletmeler için 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi desteği verileceğini açıkladı. Uzkurt, “Selden zarar gören işletmelerimize Cumhurbaşkanımızın talimatıyla KOSGEB olarak 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verileceği daha önce açıklanmıştı. Kullandırım süreci bankalarla birlikte tamamlanmış bulunmakta. Bugün itibariyle 11 bankayla mutabakatları imzaladık KOSGEB olarak. Banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelere bu krediyi kullandıracaklar. Bu Kredi daha önce de ifade edildiği gibi 36 ay vadelidir. Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan anapara ise kullanan işletme tarafından ödenecektir. Ödeme 1 yıl geri ödemesiz 1 yıl sonraki 2 yıl içerisinde üçer ayda bir olmak üzere 9 eşit taksitte ödenecek. Burada kredi kullandırım sürecinde özellikle kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı olarak kredi KOSGEB tarafından maliyeti karşılayacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin TL’lik değil de 70 bin TL’lik bir zarar görmüşse bu da kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmış ise 70 bin lira kredi kullanıp, bu 11 bankadan KOSGEB olarak biz bunun faizini karşılayacağız. Burada teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmelerimiz için de Kredi Garanti Fonu ile gerekli mutabakatı yaptık. Buradan sorunu çözüyor olacağız" dedi.