Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Otomobilimizin fiziken üretileceği fabrika ise bu endüstrinin kalbinin attığı Bursa'da olacak. Gemlik'te Silahlı Kuvvetlerimize ait büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda takribi 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi. Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında katılımcılara hitap etti. Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi boğma kampanyasına çevirenlerin, Türkiye'nin otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacağını dile getiren Erdoğan, "Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünkü noktaya gelebilmesi için 17 yıldır ter döküldüğünü, mücadele edildiğini belirterek, "Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar yükselterek, 4 kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda dolar bazında bir miktar düşüş yaşanmışsa da inşallah en kısa sürede trilyon dolar rakamını aşarak hak ettiğimiz yere geleceğiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek, 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 9 milyona yakın bir artış sağladık." ifadelerini kullandı.

- Asgari ücret Erdoğan, dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 yılı asgari ücret miktarının hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti: "Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz işbaşına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altına bir asgari ücret belirlemeyeceğiz, hep üstüne bunu belirleyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun 3-4 puan üstünde belirlemek suretiyle yola devam ettik. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki 'Bu fabrikalar çalışmasın, biz istediğimiz gibi de asgari ücreti vesaireyi belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş. Bu çarkın dönmesi için de hesabı, kitabı ona göre yapacağız. Bizim sözümüz ne? 'Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz.' Ezdirmedik bugüne kadar ve bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor." - "Dünyadaki başarılı örneklerden bir benzerini ülkemizde kurmuş bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım altyapısına yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çağ atladığını belirterek, "Bunun en güzel örneklerinden biri, Türkiye'nin yüz akı projelerinden Osmangazi Köprüsü. Bunlar, bundan da rahatsız oldular. Niye? Bunlar sandalla karşıdan karşıya geçmeye alışmışlar. Biz, körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle ta İzmir'e ulaşalım. Daha pek çok mega projeyle yolları, köprüleri, havalimanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi. Yatırımlarla güçlü bir bilim ve teknoloji iklimi tesis edildiğine işaret eden Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Bugün 207 üniversitemiz, 1572 araştırma geliştirme ve tasarım merkezimiz, 85 teknoloji geliştirme bölgemiz, bu altyapı etrafında çalışan 112 bin araştırmacımız var. Bilişim Vadimiz ile işte bu sisteme yeni ve çok güçlü bir aktörü daha dahil ediyoruz. Böylece dünyadaki başarılı örneklerden bir benzerini ülkemizde kurmuş bulunuyoruz. Burası Milli Teknoloji Hamlemizi, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek bir yerdir. Bilişim Vadisi 3 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda kurulan, yaklaşık 200 bin metrekare kapalı bölümüyle ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri sayesinde güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerlediğini belirterek, şunları söyledi: "Özellikle milli SİHA, milli İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, elekrooptik sistem, mühimmat gibi ürünler Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Şimdi artık sıra bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlayarak daha geniş bir alana damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayiğitlerimizin yaptığı gibi ellerini, vücutlarını, taşın altına koymalarıdır. Türkiye, artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecektir. Biz bu güce, iradeye, teknik bilgiye, insan gücüne sahibiz. Yeter ki kendimize güvenelim, kendimize inanalım. Bilişim Vadimiz, kabiliyetlerimizi bir araya getirip önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden yönlendirme doğrultusunda attığımız adımlardan biridir. Bu amaçla Marmara'ya Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı kuruyoruz. Böylece 20 milyonluk nüfusu, yarının teknolojilerinin yeşereceği Bilişim Vadisi'yle buluşturuyoruz. Bu ulaşım hattına, 'mega teknoloji koridoru' da diyebiliriz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. İşte Osmangazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede Kocaeli ile İzmir'i teknolojik açıdan da buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Türkiye'nin üretken gençleri, tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek. Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize inşallah çağ atlatacağız."