Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Rusya'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladığı açıklandı. Kümes hayvanı eti tedariği için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Türkiye'ye sığır eti ihracatının başladığını, gelecek dönemde ise kümes hayvanı ihracatına başlama umudunun olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında dün akşam baş başa ve heyetler arası iki görüşme gerçekleştirmişti.
O görüşmede Putin, Erdoğan'a "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklinde bir hatırlatma yapmış, Erdoğan da "Ettim, bekliyorum." karşılığını vermişti.
Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak." sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim." ifadelerini kullanmıştı.
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