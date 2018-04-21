Erdoğan: Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yurt dışına para kaçırmak isteyenler için "Affetmeyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer notlar şu şekilde:

Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz olan hedefler bugün sadece zamanlama ve planlama seviyesine gelmiştir. Ama hedeflerimiz daha büyük. İnşallah durmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

(Proje bazlı teşvik sistemi) Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. Yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor.

"Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz"