Erdoğan: Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yurt dışına para kaçırmak isteyenler için "Affetmeyiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından diğer notlar şu şekilde:
Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz olan hedefler bugün sadece zamanlama ve planlama seviyesine gelmiştir. Ama hedeflerimiz daha büyük. İnşallah durmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.
"Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz"
Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının KDV istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüp de bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor.
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