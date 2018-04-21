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Erdoğan: Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yurt dışına para kaçırmak isteyenler için "Affetmeyiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan: Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yurt dışına para kaçırmak isteyenler için "Affetmeyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer notlar şu şekilde:

  • Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz olan hedefler bugün sadece zamanlama ve planlama seviyesine gelmiştir. Ama hedeflerimiz daha büyük. İnşallah durmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

  • (Proje bazlı teşvik sistemi) Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. Yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor.

"Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz"

  • Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının KDV istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüp de bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor.

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  • Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.
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    Cumhurbaşkanı Edoğan DEİK
    10.000 TL 36 Ay Vadeli
    20.000 TL 24 Ay Vadeli

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