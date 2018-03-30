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Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

30 Mart 2018 11:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin" dedi.

Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısında konuşuyor.
 
Dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi" dedi.
 
"Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan şunları söyledi:
 
"Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye, 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin."
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