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Erguvan otobüslere yüzde 100 zam geldi!

17 Mart 2018 12:30

Eylem yapan Erguvan otobüslere yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100 zam yapıldı. Zammın İstanbulkart ücretlerine yansımayacağı belirtildi.

Erguvan otobüslere yüzde 100 zam geldi!

 Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı’nın önüne araçlarını çekmişlerdi.

 
Eylemin ardından İETT’den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.
 
Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
 
Eylem yapan Erguvan otobüslere yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100 zam yapıldı. Zam İstanbulkart ücretlerine yansımayacak.
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