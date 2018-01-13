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Erken rezervasyonda hedef 6 milyon yerli turist

13 Ocak 2018 11:37

Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçen yıl 5 milyon seviyesi yakalandı. 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayısının 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Erken rezervasyonda hedef 6 milyon yerli turist
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçen yıl 5 milyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde." dedi.
 
Erken rezervasyon kampanyasının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB öncülüğünde 2009 yılında başlatıldığını hatırlatan Ulusoy, "2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2015’te 3,5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4,2 milyon kişi erken rezervasyon ile tatile çıktı. Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçtiğimiz yıl 5 milyon seviyesi yakalandı. 2018 yılı için henüz erken rezervasyon sürecinin başında bulunuyoruz ancak üyelerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde." dedi.
 
Başaran Ulusoy, erken rezervasyon kampanyası sürecinde öne çıkan destinasyonların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege sahil bandında yer alan bölgeler olduğuna işaret ederek, "Antalya’da başta Kemer, Belek, Side ve Alanya, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Didim, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Fethiye’ye ilgi yüksek. Bununla birlikte kültür turlarında Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz, Bursa ve Eskişehir’e yönelik ilgi bulunuyor." diye konuştu.  
 
YABANCI TURİST EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ TERCİH EDİYOR
 
Tur operatörleri tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde organize turlarla tatile çıkma alışkanlığının özellikle Avrupalı ülkelerde çok eski tarihlerden bu yana yaygın durumda olduğunu belirten Ulusoy, dönem dönem erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşansa da kitle turizmi açısından erken rezervasyon özellikle Avrupa pazarları için vazgeçilmez bir olgu olduğunu anlattı.
 
Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında ise erken rezervasyon kavramının son yıllarda daha fazla önem kazandığını ifade eden Ulusoy, "Rusya ve BDT pazarında çalışan tur operatörlerinin erken rezervasyon alışkanlığının yerleşmesine büyük katkısı oldu. Bu çerçevede erken rezervasyon sürecinde Türkiye’ye yönelik paket turların en çok satıldığı ülkeler arasında Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Hollanda’dır." diye konuştu. 
 
"2018 YILINDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"
 
Ulusoy, yabancı turistlerin tercihinin ağırlıklı olarak kıyı şeridine yoğunlaştığını aktararak, Antalya’da Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim, Fethiye ve Çeşme’ye talebin bulunduğunu dile getirdi.
 
2017 yılını Türk turizminde yeniden yükseliş için güç depoladıkları bir dönem olarak gördüklerini belirten Ulusoy, şunları kaydetti:
 
"Asıl hedefimiz 2017’nin ardından 2018 ve sonrasındaki yıllarda Türk turizminin yeniden ciddi bir ivme ile büyümesini sağlamak. Bu bağlamda 2018 yılında da turizmde çift haneli büyüme hedefliyoruz. 2018 yılında Rusya-BDT ülkeleri ile birlikte klasik Avrupa pazarlarımızdan Türkiye’ye olan talebi artırmaya yönelik adımların yanı sıra, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya gibi potansiyeli yüksek turizm pazarlarından ülkemize gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz."
 
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