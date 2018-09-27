FİNANS

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 06:15 | Son Güncelleme

2,3 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis gündemine tekrar geliyor.

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

MHP'nin emeklilikte yaşa takınlanların mağduriyetinin giderilmesi için sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin Meclis'in açılmasıytla raftan inmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin'in habere göre, bazı AK Partili milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildiİlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi
17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor 17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erken yaşta emeklilik meclis son dakika yasa teklifi

En Çok Okunan Haberler

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor

17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor

İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor

17 yıllık mesleğini bıraktı, kilosu 100 dolardan şeker otu ihraç ediyor

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

CHP'den emekliler için kanun teklifi

CHP'den emekliler için kanun teklifi

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.