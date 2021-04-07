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Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Türkiye'nin en zenginleri listesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 11:38 | Son Güncelleme

Servetinden ötürü geçen senelerde de Forbes milyarderler listesinde yer alan Erman Ilıcak, 2021’de Türkiye'den Murat Ülker’in arkasından 2. sırada yer aldı. Aslen Malatyalı olan Erman Ilıcak, 1990’da ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Türkiye'nin en zenginleri listesinde

Forbes dergisi tarafından her sene yayımlanan en zengin iş insanları listesinde yer alan Erman Ilıcak, yurt dışında da faaliyetlerini sürdüren Rönesans Holding'in kurucusudur. 1993’te kurduğu şirketi, 20 senelik bir zaman diliminde yüksek kazanç sağlayan bir konuma getiren Erman Ilıcak, inşaat sektöründe önemli yatırımlar yaptı.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

1967’de Malatya doğan Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanıdır. 1985’te Özel TED Ankara Koleji’nden ve 1990’da ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Erman Ilıcak, 2002’de Minnesota Üniversitesi’nin dışında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden MBA derecesi elde etti.

2011’de Paris’teki Uluslararası İşletme Okulu’ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi alan Erman Ilıcak, 1993’te Rusya St. Petersburg’da Rönesans Holding’i kurdu. Merkezi Ankara’da yer alan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2018’de hemen hemen 5 milyar dolar global ciro ve 8,5 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holding, altyapı projeleri, bugün ağır sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, imalat sanayi tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, sağlık kompleksleri, devlet binaları ve enerji santrallerinin dışında alışveriş merkezleri, ofisler, konutlar, oteller ve karma yapılar inşa ediyor.

2016’da 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı Engineering News Record (ENR) listesinde 2019 yılından itibaren dünyada 33’üncü, Avrupa’da ise 9’uncu sırada yer aldı. Rönesans Holding bünyesinde yer alan RC Rönesans İnşaat, Capital 500 ve Fortune 500 listelerine göre Türkiye’deki inşaat şirketleri arasında ilk sırada yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 5. sırada yer alan Erman Ilıcak, aynı anda Forbes Türkiye'nin 2019’da hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 3,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

2009’da kurulan Rönesans Eğitim Vakfı (REV)’nın mütevelli heyeti üyesi de olan Dr. Erman Ilıcak, yaptığı bağışlarla, 2019’da Capital dergisinin "Gönlü Zengin İş İnsanları" listesinde 3. sırada yer aldı. Eğitimi ve gençleri ana odağına alan REV, bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verdi.

Rönesans Holding ve REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014’te TED Rönesans Koleji kuruldu. Rönesans Holding, öte yandan üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak için 2014’ten beri Türkiye genelinde Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması gerçekleştiriyor.

Genç Keşif Programı Pusula ile de yeni mezun gençleri sosyal sorumluluk programı çerçevesinde Rönesans bünyesinde istihdam ediyor.


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