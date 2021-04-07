Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Türkiye'nin en zenginleri listesinde

Forbes dergisi tarafından her sene yayımlanan en zengin iş insanları listesinde yer alan Erman Ilıcak, yurt dışında da faaliyetlerini sürdüren Rönesans Holding'in kurucusudur. 1993’te kurduğu şirketi, 20 senelik bir zaman diliminde yüksek kazanç sağlayan bir konuma getiren Erman Ilıcak, inşaat sektöründe önemli yatırımlar yaptı.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

1967’de Malatya doğan Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanıdır. 1985’te Özel TED Ankara Koleji’nden ve 1990’da ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Erman Ilıcak, 2002’de Minnesota Üniversitesi’nin dışında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden MBA derecesi elde etti.

2011’de Paris’teki Uluslararası İşletme Okulu’ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi alan Erman Ilıcak, 1993’te Rusya St. Petersburg’da Rönesans Holding’i kurdu. Merkezi Ankara’da yer alan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.