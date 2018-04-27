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Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi sinyali

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Maliye Bakanlığı'nın politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.

Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi sinyali

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de gündemdeki ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indimi konusuna değinen Ertem, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmenin çok zor. Merkez Bankası'nın kur hedeflememesi gerekir." dedi.

Diğer taraftan "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" diyen Ertem, Bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. Ertem, "Örneğin akaryakıt gibi, MB'nin politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor." diye konuştu.

Ertem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Merkez Bankası bağımsız ama herşeyden de bağımsız değil, maliye politikalarından bağımsız olamaz.

  • Merkez Bankası'nın amacı ile hükümetin politikaları örtüşüyor.

  • Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teorik olarak da pratik olarak da tartışılamaz, ancak MB'yi destekleyen bir Maliye politikasının da devreye girmesi gerekiyor.

  • Merkez Bankası faiz artırır ama kur tam aksi olarak yukarı da çıkabilir, buradaki korelasyonun zayıfladığını düşünüyoruz, şu anda geç kalmış değiliz, Maliye politikası adımlarını atarsak hızla toparlayabiliriz.

  • 2017'nin ilk çeyreğine göre şu anda 5-10 kat daha avantajlıyız, seçim olmasına rağmen.

  • Kur tarafında şu anda uzun bir süredir volatiliteden bahsediyoruz ama ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum.

  • Bir oynaklık yaşıyoruz ama bu Maliye politikaları ile hızla normale getirebileceğimiz bir durum.

  • Hiç kimse şu anda seçim oluyor diye frene sert asılmış değil.

  • KGF geri dönüşlerini daha hızlı olarak kullandırabiliriz.

  • KGF, bir mali kural gibi kurumsallaştıran bir tarafa da gidilebilir, seçim sonrası bunun çalışmasını yapabiliriz

  • Başkanlık sistemi ile belki denetleyici kurumlar tek çatı altında olabilir.

  • Genel anlamda bir dolarizasyon tehlikesinden bahsedemeyiz.

  • Bir korkulu rüya gibi olan kur baskısını üzerimizden atmalıyız.

  • Dolar bazlı bir ticaretin dünyada sonuna geliyoruz, çeşitli araçlar devreye girmeye başladı.

  • Artık dijital paraya geçiyoruz, bunun her ülkenin kendi gerçeklerine göre tanımlanması mümkün.

  • Dijital para sistemlerine ponzi yapısı olarak bakamayız, gerekli düzenlemeler yapılır ve mb'ler bu işin içine girerse yeni bir para sisteminin temelleri olabilirler.

  • Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde bunu çalışması gerekiyor.
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    cemil ethem ÖTV

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    Okuyucu Yorumları 29 yorum
    reklam kokan secım yalanları bunlar secımı kazansın gene gecırır
    neden seçim öncesi
    seçim ne güzel bişey
    kaçın kaçın. yüzde nin binde biri indirip???? . üstüne bindirecekler.
    u senin danışmanlığına tüküreyim
    helal olsun. şimdi mi aklınıza geldi.
    boş sözler..
    seçim var seçim ayık ol
    seçim yaklaşıyorya koyunlara yem verme zamanı
    hani 24 nisanda mazota indirim gelecekti
    hepsi secim yatırımı. 12 bin tl lik arabayi 78 bin liraya alan yurdum insanı yemez artik bunlari
    eee neden yapılmadı oy ugruna yapılcak yemezlerrrrrr son çırpışışşşş yemezler
    bundan öncekilere paralarını geri verin ozaman
    keşke bu seçim kararı almadan önce açıklasaydınız sizi daha çok severdim ama hiç sevimli değilsiiniz
    seçim seçim seçim
    seçim var değilmi...
    bellenen birseydi. hersey oy icin
    Güzel masal anlatmissin,inanan varsa iyi uykular dilerim.
    niye indirime gidiliyor ki zaten yoldunuz yolacağınız kadar yolmaya da devam ediyorsunuz şimdi iyi adam olmaya mı çalışıyorsunuz?
    Bu indirim haberlerinin hepsi seçime kadar... Seçimden sonra vay geldi halimize..
    seçimden önce indirim , seçimden sonra da bindirim yapacaklar klasik olarak dikkat edin !
    yeter mılletle dalga gectıgınız be
    SEÇİMDEN SONRASI DAHA KÖTÜ ALLAH MİLLETİMİZE KOLAYLIK VERSİN EVİNE EKMEK GÖTÜRMEYE ÇALIŞANA EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞAN GERÇEK VATANSEVERLER HALKIMIZA SABIRLAR DİLİYORUM.
    Seçim yatırımları başlasın nasılsa seçimden sonra 3 misli ÖTV alirsiniz
    Sömürdünüz sömürdünüz milleti yeni mi aklınıza geldi. İnsanların aklıyla alay etmeyin bari, son çıkışı geçtiniz; artık Sırat'tasınız, anca 3'te birini geçebilirsiniz :D
    Gözünü seveyim seçimin Ötv Kdv hepsi seçim sonuna kadar düşer artık
    Türkiyenin acil olarak yurt icinde yabancı para kullanımını engelleyip yerli para kullanımını yaygınlastırmadı lazım. Ekmegi bile dolarla alan ülke durumuna geldik. Yurt icinde yerli para dısında hicbir para kullanılmamalı!
    e yani artık bu millet bi rahat nefes alsın. kafası çalışmayıp hesp yapanlar varya ,avrupada asgari ücret şu bu filan. ordaki 1600 euro asgari ücret bizde tl olarak 8 bin yapıyor. ordaki asgari ücretli 830 litre benzin alırken bizdeki 270 litre alıyor. hala avrupa kıyaslaması yapıyorsunuz.
    seçim dönemi geldi bu zaman kadar geçir geçir şimdi sinyalleri ver Kabe ziyareti de vizyona girmesinin sinyali bu
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