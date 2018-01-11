FİNANS

Ertem: Faizlerin düştüğünü göreceğiz

11 Ocak 2018 15:36

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Faizlerin düştüğünü göreceğiz. Faizleri düşürmek için elimizde piyasa dostu çok araçlar var" dedi.

Ertem: Faizlerin düştüğünü göreceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonominin genel görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

NTV yayınında konuşan Ertem, "Faizlerin düştüğünü göreceğiz. Faizleri düşürmek için elimizde piyasa dostu çok araçlar var" dedi.

Enflasyonun ilk çeyrekte 150-200 baz puan gerilemesini beklediklerini söyleyen Ertem, dolar/TL'nin bu yıl makul seviyelerde hareket edeceğini öngördü. Ertem, "Bu yıl dış ticaret verileri ve enflasyonda önemli düzelmeler olacaktır; bu bağlamda 2018'de dolarda geçen yılki volatiliteler görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ertem, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"TCMB'nin önerileri doğrultusunda cari açık ve enflasyonu aşağı çekecek ciddi reformlar yakında gündeme gelecek. Bunlar orta ve uzun vadede enflasyonu, parasal/palyatif önlemler dışında düşürecek önlemler olacak. Gıda tarafından TCMB'nin enflasyon öngörülerini bozan şişkinlikler var; itiraf edilmeli ki gerekli regülasyonlar yapılmıyor, ekonomi yönetimi daha atak davranmalı"

"Yeni bir büyüme politikasını hayata geçireceğiz" diyen Ertem, şöyle konuştu: "KGF gibi araçlar bundan sonra daha yoğun şekilde yoluna devam edecek. Bundan sonra reformlar günü idare etmeye yönelik olmayacak"
 

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