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Erzincan'dan 21 ülkeye maden suyu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesinde üretilen maden suyu, yurt içindeki tüketimin yanı sıra 21 ülkeye ihraç ediliyor.

Erzincan'dan 21 ülkeye maden suyu

Ramazan dolayısıyla artan maden suyu talebini karşılamak için üretim kapasitesini 3 katına çıkaran Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi, hem ülke içindeki vatandaşların ihtiyacına cevap vermek hem de maden suyundan elde edilecek kazanç ile mazlumlara destek olmak için 17 çeşit ürün yelpazesiyle günlük 1 milyon 500 bin şişelik üretim yapıyor.

Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeye ihraç ettiği maden suyundan sağladığı gelirle 43 ülkedeki mazlumların yaralarını saran Türk Kızılayı, "Siz içince başkasına da yarayan tek su" sloganıyla uzun yıllardır bu geleneğini sürdürüyor.

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, AA muhabirine, Kızılay maden suyunun zengin mineral içeriği nedeniyle özellikle sade ve limonlusunun ramazanda yoğun talep gördüğünü söyledi.

Talebi karşılamak, oruçlu insanların bu sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve mazlumlara yardım etmek için işletmelerinin üretim kapasitesini ramazanda artırdıklarını anlatan Bayata, "Üretimimiz tam kapasite ile devam etmektedir. İşletmemizde günde 3 vardiya üretim yapmaktayız. Her vardiyada yaklaşık 500 bin şişe olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin şişeye yakın üretim kapasitesiyle halkımıza ve dünyanın 21 ülkesine hizmete devam etmekteyiz." dedi.

Bayata, 17 çeşit ürün yelpazesiyle tüketicinin damağına hitap ettiklerini vurgulayarak, "Geleneksel sloganımız 'Siz içince başkasına yarayan tek su'dur. Kızılay mineralli suyumuz bu özelliğini ramazanda da devam ettirmektedir. Dünyanın 43 ülkesinde, ülkemizde 81 ilde mazlumun, gözü yaşlının, yetimin, tüyü bitmemişin yanında yer alan Türk Kızılayı bu suyun satışından elde ettiği gelirle insanların yardımına koşmaktadır." ifadesini kullandı.

Ürettikleri maden suyunun sağlık açısından da çok yararlı olduğuna değinen Bayata, şunları kaydetti:

"Mineralli maden suyumuz, iftarda yoğun yemek tüketilmesinden kaynaklanan hazımsızlığı önlüyor. Sade ve limonlu maden suyumuzun, gün içerisinde tuz, mineral, demir, magnezyum kayıplarının önlenmesi için iftardan sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle sade maden suyumuzdaki sodyum, iftardan sonra tuz kaybı açığını kapatan özelliğe sahip."

Bu nedenle ramazanda sade ve limonlu mineralli suların tüketiminin arttığına işaret eden Bayata, "Ramazanda özellikle orucun yol açtığı tuz kaybından dolayı mineralli sularımızın sade ve limonlusunun tüketiminde artış görülmektedir. Çünkü sade ve limonlu sularımızdaki sodyum, vücuttaki bu açığı çok rahatlıkla kapatıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
maden suyu türk kızılayı

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