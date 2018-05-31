Erzincan'dan 21 ülkeye maden suyu

Ramazan dolayısıyla artan maden suyu talebini karşılamak için üretim kapasitesini 3 katına çıkaran Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi, hem ülke içindeki vatandaşların ihtiyacına cevap vermek hem de maden suyundan elde edilecek kazanç ile mazlumlara destek olmak için 17 çeşit ürün yelpazesiyle günlük 1 milyon 500 bin şişelik üretim yapıyor.

Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeye ihraç ettiği maden suyundan sağladığı gelirle 43 ülkedeki mazlumların yaralarını saran Türk Kızılayı, "Siz içince başkasına da yarayan tek su" sloganıyla uzun yıllardır bu geleneğini sürdürüyor.

Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, AA muhabirine, Kızılay maden suyunun zengin mineral içeriği nedeniyle özellikle sade ve limonlusunun ramazanda yoğun talep gördüğünü söyledi.

Talebi karşılamak, oruçlu insanların bu sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve mazlumlara yardım etmek için işletmelerinin üretim kapasitesini ramazanda artırdıklarını anlatan Bayata, "Üretimimiz tam kapasite ile devam etmektedir. İşletmemizde günde 3 vardiya üretim yapmaktayız. Her vardiyada yaklaşık 500 bin şişe olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin şişeye yakın üretim kapasitesiyle halkımıza ve dünyanın 21 ülkesine hizmete devam etmekteyiz." dedi.