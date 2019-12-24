Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 34,50
69,45 42,43 ESKSKavurmaKG 70,03 88,87 78,48 HTS Kaşar PeyniriKG 23,77
26,00 25,55 HTSYağlı PeyniriKG 12,00
15,35 12,69 HTSLor PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS TereyağıKG 40,74
59,00 46,11 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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