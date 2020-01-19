Esed, savaş ekonomisini ayak tutmak için döviz kullanımına ceza getirdi

ANKARA (AA) - Suriye iç savaşını durdurma çabalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, savaş ekonomisini sürdürebilmek için döviz kullanımına hapis cezası getirdi.

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan habere göre, dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybeden Suriye lirasının (SL) korunması için bazı tedbirlere başvurulacak.

Buna göre, ödeme ve ticari işlemlerde SL dışındaki para birimlerini kullananlar en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Hapis cezasına ilaveten, işleme konu para ve mallara el konulacak, en az iki katı da para cezası uygulanacak. Cezaya, hiçbir hafifletici sebep uygulanmayacak.

Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana Anlaşmaları süreci ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler ve Batı ülkelerinin katıldığı siyasi çözüm arayışlarının önünü kesen Esed rejimi, çökmüş durumdaki kamu maliyesine rağmen İdlib'e saldırılarını sürdürüyor.

- SL en düşük seviyesinde

SL tarihininin en düşük seviyesinde bulunuyor.

Yılın ilk iki haftasında, ABD doları karşısında üçte bir değer kaybeden SL, bu anlamda rekor kırdı.