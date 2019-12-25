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  3. Esenler otogarı için ihaleye çıkTI! İşte ihalenin kazananı

Esenler otogarı için ihaleye çıkTI! İşte ihalenin kazananı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

İBB’nin mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı’nın işletmesini ihaleye çıkardı. İhaleyi yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.

Esenler otogarı için ihaleye çıkTI! İşte ihalenin kazananı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyet ve yönetiminde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı’ndaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesi için ihale düzenledi.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeni’nin Saraçhane binasında düzenlediği ihale açık tekli usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye sadece İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret AŞ yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif verdi.

Açık artırma ile devam edilen ihalede, Boğaziçi Yönetim AŞ 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın ticari alanlarını 27 milyon lira yıllık bedelle ve 3 yıl süreyle işletme hakkı kazandı.

Otogar içerisindeki otoparklar da Ağustos ayından itibaren İBB’nin şirketlerinden İSPARK tarafından işletiliyor.

Mülkiyetindeki Otogarın işletmesini 9 Eylül 2019 tarihinde teslim alan İBB, temizlik çalışmalarını tamamlamış, metruk ve tehlike arz eden binaları yıkarak Otogarı güvenli hale getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ihale Boğaziçi Yönetim AŞ

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