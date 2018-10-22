Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

İlçede 135 metrekarelik dükkanda kuru incir ve çikolatanın yanı sıra lavanta, zeytinyağı ve haşhaşlı tariflerle üretim yapıp satmaya başlayan Ağaççı, taleplerin yıldan yıla artmasıyla turunç, portakal ve zeytinli tarifleri de bu ürünlere ekledi.

10 liralık bir incir bu tarif sonrası 100 liraya çıkıyor

1 / 8 Köşk ilçesinde 58 yaşındaki Nuri Ağaççı, 9 yıl önce eşi Semra Ağaççı'nın ikram ettiği ve içinde kuru incir, çikolata ve ceviz bulunan "incir rüyası" isimli tatlıyı beğenince bunun satışını yapmaya karar verdi.

2 / 8 AA muhabirine açıklama yapan Ağaççı, kuru incirin lezzetli ve sağlıklı olması dolayısıyla dünya genelinde tüketiminin giderek arttığını, Aydın ve çevresinde bu ürünle yapılan çok sayıda yemek, sos, reçel ve tatlı bulunduğunu söyledi.

3 / 8 Amaçlarının inciri kuruduğu şekliyle değil katma değer katarak pazarlamak olduğunu, bunun için geleneksel tarifleri endüstriyel ortamda denediklerini aktaran Ağaççı, sadece gıda olarak değil gıda takviyesi ve diş macunu gibi alternatif alanlarda da formüller geliştirmek için Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getirdi.

4 / 8 Kuru incirle ilgili 25 farklı ürün geliştirdiklerini, ilk etapta "incirle zeytin bir arada olur mu?" gibi tepkiler aldıklarını anlatan Ağaççı, "Ürünü tattıktan sonra düşünceleri değişiyor. Şu anda bazı ürünlerde talebe yetişmekte zorlanıyoruz.

5 / 8 Gücümüz nisbetinde mağazalaşmaya çalışıyoruz. Yurt dışından siparişler geliyor ancak ihracat tanımına uyacak bir bağlantı için görüşmelerimiz sürüyor. Umuyoruz bu yıl ilk ihracatımızı yapmış olacağız. Gelecekte ihracata ağırlık vermek, bu lezzetleri tüm dünyaya tattırmak istiyoruz." dedi.

6 / 8 İNCİRLİ DİŞ MACUNU YOLDA İnciri sağlık sektörüne entegre etmek için de Ar-Ge yaptıklarına değinen Ağaççı, "İncirden yaptığımız diş macununu kullanmaya başladım. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Testlerin olumlu sonuçlanması halinde ticari bir ürün haline gelebilir." diye konuştu.

7 / 8 Eşiyle birlikte açtıkları şirkette 15 kişiye iş imkanı sağladıklarını anlatan Ağaççı, sözlerini şöyle sürdürdü: