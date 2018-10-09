FİNANS

ESK ve AOÇ'nin indirimli ürünleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Et ve Süt Kurumu ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, ürün fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. Bugünden itibaren ESK sucuğunun kilogramı 34,65 liradan, AOÇ pastörize sütünün litresi 2,80 liradan satılacak

ESK ve AOÇ'nin indirimli ürünleri belli oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kampanyaya bakanlığa bağlı kuruluşlarla destek vereceklerini açıkladı.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

-AOÇ sütünün fiyatında yüzde 12,5 indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.

ESK'nin indirime konu ürünleri ve fiyatları şöyle:

urun-indirim

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecekASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek
Anker'in Türkiye'deki faaliyetleri Cem Bodur'a emanetAnker'in Türkiye'deki faaliyetleri Cem Bodur'a emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ESK Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı günlük süt

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Motorine zam!

Motorine zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek

ASELSAN telsizleri Ukrayna'da üretilecek

Anker'in Türkiye'deki faaliyetleri Cem Bodur'a emanet

Anker'in Türkiye'deki faaliyetleri Cem Bodur'a emanet

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

Bahçede 10 TL markette 120 TL!

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.