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Eski hükümlüler kendi işlerini kuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 10:33 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde eski hükümlülerin kendi işini kurması için devlet tam destek verdi. İlçede başlatılan Eski Hükümlüler için Kendi İşini Kurma Projesi kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan eski hükümlüler, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Eski hükümlüler kendi işlerini kuracak

Uludere’de hayata geçirilen Eski Hükümlüler için Kendi İşini Kurma Projesi meyvelerini vermeye başladı. Adalet Bakanlığı, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ’Sürü yönetimi kursunu’ tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törene Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

KENDİ İŞLERİNİ KURACAKLAR

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Uludere kaymakamı Ahmet Solmaz, eski hükümlülerin kendi işini kurma projesi kapsamında sürü eğitimi kursunu tamamlayan vatandaşlar için bir arada olduklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "6 ay önce yapılmış olan projelerden birinde yine eski hükümlülerimizle beraberdik. Hepsi iş sahibi olmuştu. Sizler içinde hayırlı olsun" dedi.

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Burada açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, eski hükümlülerin iş bulma konusunda devletin tam destek verdiğini belirterek, uygun koşulları sağlayan ve sertifikayı alanlara maddi destek verdiklerini söyledi. Al, "Uludere ilçemizin genelinde hayata geçirdiğimiz proje sayesinde 98 eski hükümlü vatandaşımız kurslarını başarıyla tamamladı. Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden meslek edinmeleri kendi işlerini kurma yönünden İŞKUR Genel Müdürlüğünün asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği veriliyor. Geçmişte bir suç işlemiş olsa da devletimizin desteği tam" diye konuştu.

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Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği projelerden birini uyguladıklarını söyledi. Ürek, "Devletimizin destekleriyle hepiniz kendi işinizi kurup birer iş sahibi olacaksınız şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan ise, "Kursiyerler İŞKUR kapsamında tarım hayvancılık alanında eğitimler verildi. Bu eski hükümlü vatandaşlarımız için müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında proje yapıp İŞKUR'a başvuruda bulunacağız. Vatandaşlarımıza hayvan ve arı hibe olarak vereceğiz. 3 yıl boyunca denetimlere tabi tutacağız. İnşallah önümüzdeki hafta 50 eski hükümlü vatandaşımız da aynı kurstan faydalanacaktır" dedi.

(İHA)

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