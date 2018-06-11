FİNANS

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Eski Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, "Kriz lafını kullanmak istemem fakat bize doğru yaklaşan, ne olduğunu bilmediğimiz bir cisim var" dedi. Kamuoyuyla iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bunu yapabilirsek belki uçurumun kenarından geri geliriz ama maliyeti olacağını da unutmayalım" diye konuştu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

Bloomberg HT'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinde olağanüstü bir durum olmadığını, daha önceki trendlerin devam ettiğini söyledi.

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Büyümenin yan etkileri olduğunu ifade eden Yılmaz yıllık büyümenin daha aşağıda olacağını, şu an potansiyelin çok ilerisinde olan büyümeyi sürdürmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yılmaz, "Belirleyici unsur başta KGF'nin ortaya koyduğu genişlemeci para politikası, bunu destekleyen maliye politikası ve MB'nin yakın zamana kadar yeteri kadar sıkı olmayan para politikası. Bunlar iç talepte canlanma ortaya çıkardı ve yüzde 7.4'lük büyüme gördük" dedi.

Bunun yan etkileri olduğunu, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık olarak geri döndüğünü söyleyen Yılmaz, artık yapısal reformlara dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, gıda enflasyonunun Merkez Bankası'yla çözülemeyeceğini, tarıma kaynak aktarmak gerektiğini ifade etti.

'MESAJLARI DOĞRU ANLASAYDIK BU NOKTAYA GELMEZDİK'

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: IMF'nin kapısına dayandık, acil köklü reform gerekli

Merkez Bankası'nın faiz artırımının önemli olduğunu, kurdaki hareketi duraksattığını fakat yeterli olmayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Olana bitene gerçekten üzülüyorum. Biz 2013'te Fed Başkanı'nın mesajlarını doğru anlasaydık ve buna uygun davransaydık bugünkü noktaya gelmezdik. Parasal genişlemenin sona ereceği ve Fed'in faizleri arttırması nedeniyle bizim gibi ülkelerin sıkıntıları artacak. Biz 2013'teki sinyali anlayıp tedbir alsaydık daha düşük faiz ve enflasyonla olana bitene hazırlıklı olabilirdik ama maalesef geciktik."

Yılmaz, "Kriz lafını kullanmak istemem fakat bize doğru yaklaşan, ne olduğunu bilmediğimiz bir cisim var. Bizim bunu fark etmek için akıllı olmamız ve kamuoyuyla iletişimi güçlendirmemiz lazım. Bunu yapabilirsek belki uçurumun kenarından geri geliriz, ama bunun maliyeti olacağını da unutmayalım" diye konuştu.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayınÖzhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacakİstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski merkez bankası kriz durmuş yılmaz

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
o cisim nedir görmediysen kafanı ey ve iyi bak
sana dogru yaklasan bir cisim var cısımı soylemek ıstemedım sımdı
Diğer Haberler
Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

Girişimci adaylarına 7 altın öneri

Girişimci adaylarına 7 altın öneri

Yıl sonunda enflasyon ne olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda enflasyon ne olur? Merkez Bankası açıkladı

Bor madeninde "bire bin katılacak"

Bor madeninde "bire bin katılacak"

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.