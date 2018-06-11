Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

Bloomberg HT'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinde olağanüstü bir durum olmadığını, daha önceki trendlerin devam ettiğini söyledi.

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Büyümenin yan etkileri olduğunu ifade eden Yılmaz yıllık büyümenin daha aşağıda olacağını, şu an potansiyelin çok ilerisinde olan büyümeyi sürdürmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yılmaz, "Belirleyici unsur başta KGF'nin ortaya koyduğu genişlemeci para politikası, bunu destekleyen maliye politikası ve MB'nin yakın zamana kadar yeteri kadar sıkı olmayan para politikası. Bunlar iç talepte canlanma ortaya çıkardı ve yüzde 7.4'lük büyüme gördük" dedi.

Bunun yan etkileri olduğunu, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık olarak geri döndüğünü söyleyen Yılmaz, artık yapısal reformlara dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, gıda enflasyonunun Merkez Bankası'yla çözülemeyeceğini, tarıma kaynak aktarmak gerektiğini ifade etti.